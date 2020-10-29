信義區陶朱隱園豪宅前火警 32輛機車焚毀濃煙蔽天 14:232020/10/29 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市信義區路邊機車起火，消防人員到場灌救。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義區松永路、松高路口，北市超級豪宅陶朱隱園前方路旁機車格，29日下午1時42分傳出火警，路邊停車格內的機車陷入一片火海，濃濃的黑煙直竄天際，從遠處即可看見。消防局獲報後到場灌救，火勢在15分鐘後撲滅，警消初步估算，有26輛機車全毀、6輛半毀，目前正在清點通知車主中，詳細起火原因仍待警消持續調查。 (中時 ) #機車 #警消 #原因 #調查 #起火原因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戰機失事飛行員不治 蔡英文要求查明原因 10:332020/10/29 政治 高雄輕軌二階民調 超過六成支持原路線路型優化 12:202020/10/29 區域情報-高雄 聲音怪怪 司機驚現斷軌19公分 04:102020/10/29 生活新聞 台鐵人力嚴重斷層 教育訓練恐無法傳承 12:142020/10/29 生活 信義區陶朱隱園豪宅前火警 32輛機車焚毀濃煙蔽天 14:232020/10/29 社會 男攀越高鐵門擋擠縫隙 列車進站頭濺血稱：心情差 11:362020/10/29 社會 上山採藥後失聯 再發現已是冰冷遺體 11:522020/10/29 社會 律經之聲－台灣電動車發展的美麗與哀愁 04:102020/10/29 專題周報 欣興山鶯廠大火 供應鏈驚恐 04:102020/10/29 財經要聞 9成企業願投資遠距工作資安 04:102020/10/29 產業．科技 社會熱門新聞 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 信義區陶朱隱園豪宅前火警 32輛機車焚毀濃煙蔽天 - 社會 張國煒獲判繼承140億遺產 大房三子張國政不服提上訴 - 社會 急診醫男友身分曝光 吳夢夢霸氣回「養得起自己」網讚爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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