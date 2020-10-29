北市信義區松永路、松高路口，北市超級豪宅陶朱隱園前方路旁機車格，29日下午1時42分傳出火警，路邊停車格內的機車陷入一片火海，濃濃的黑煙直竄天際，從遠處即可看見。消防局獲報後到場灌救，火勢在15分鐘後撲滅，警消初步估算，有26輛機車全毀、6輛半毀，目前正在清點通知車主中，詳細起火原因仍待警消持續調查。

(中時 )