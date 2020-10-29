台東空軍志航基地1架F-5E戰鬥機在29日早上驚傳墜海，由於事發地點距離加路蘭遊憩區不遠，許多遊客目擊戰機墜海。國防部證實該戰機動力喪失，上尉飛官朱冠甍跳傘落海，但他獲救時已無呼吸心跳，送往台東馬偕醫院搶救仍告不治。有軍事迷指出，歷史上鮮少低空彈射存活的例子，更何況是老舊的F-5E。

軍方證實，29日早上1架編號5261隸屬志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機墜落在台東外海，執行訓練的上尉飛行員朱冠甍上尉在回報塔台發動機失效後緊急跳傘落海，空勤總隊派遣直升機搜救，雖然8點37分空軍成功救援落海飛官，8點50分搜救機落台東基地，並在送醫途中實施2次電擊，但台東馬偕實施搶救後仍在9點27分宣告死亡。

據了解，朱姓上尉清晨起飛執行飛行訓練時，飛機才剛轉進台東外海，就發現發動機故障失去動力，於是立即回報塔台後，進行緊急跳傘逃生。據傳，他在發現戰機出狀況後，堅持將戰機開到海上，是為了不讓台東地區村民受傷害，不過卻也讓他喪失跳傘的高度，造成遺憾，但國防部對此未予證實。

「飛機高度往下時，彈射存活率會大幅降低，不排除是為了避開地面災難而延誤了最佳的彈射時機」陳姓軍事迷表示，戰機飛行員彈射時存活率與飛機當時升降率及姿態有關，因為彈射時身體所承受的巨大重力加速度，加上彈出時角度受到外在因素影響造成擦撞，還得承受座艙罩火藥炸開時瞬間的傷害，可能造成人員昏迷或是四肢受傷，所以落海後無力自保。

該軍事迷也指出，雖在第一時間吊掛起來，落海時也可能受傘繩拉扯使傷勢加劇，吸入過多海水呼吸困難而不利於存活。歷史上低空彈射存活的例子鮮少，重傷的例子很多，再好的彈射座椅也有設計上的缺陷，更何況F-5的早已老舊。

(中時 )