根據許多研究指出，「運動」是最能有效幫助延緩失智退化的方法，尤其是65歲以下就發病的年輕型失智症患者，他們的認知功能退化，但身體活動功能仍非常好，因此安排合適的運動非常重要。

健康50-失智症的預防與物理治療

中國醫藥大學物理治療學系助理教授朱育秀指出，運動可以廣義的泛指各種身體活動，只要可達到比休息狀態還高的能量消耗都可以算是運動。針對不同時期的患者，可以設定不同的運動目標，並且每天在固定時間運動，建立規律習慣、選擇他們喜歡的運動，每週累積150分鐘中等強度的運動。

除了制式的鍛鍊肌力運動之外，朱育秀還提出「動作認知訓練」，就是在活動中搭配認知訓練小遊戲，例如登階回憶活動、走路四則運算活動、四方格記憶活動等，都是很好的訓練。記得在活動過程當中，如果患者做錯了，不要直接說「錯」，應鼓勵「再試試看」，讓患者有興趣繼續參與。

登階回憶活動：可訓練有氧及下肢肌力，同時練習記憶提取。(林勝發、馬樹立攝)

．【登階回憶活動】：利用樓梯的一個台階或找一個穩固的木箱練習，先左腳上階梯、右腳跟著上，接著左腳下階梯、右腳再下階梯，重複維持上下階梯動作，給予一個題目例如「四隻腳的動物有哪些？」，請患者在上階梯時回答，並維持登階速度，不要因為思考而停頓。

走路四則運算活動：可增進走路功能，同時做計算能力練習。(林勝發、馬樹立攝)

．【走路四則運算活動】

(1) 陪患者到公園或學校操場散步，以平常走路的速度行走。若無法外出，亦可在家裡原地踏步練習。

(2) 給予加法、減法、加減混合等題目，若算術能力程度較高，亦可以進行乘法、除法計算。可以先從簡單的個位數到二位數、三位數。

(3) 不要因為算術而停下腳步，要邊走邊算。

四方格記憶活動：可增進平衡、跨越障礙物的能力，同時做記憶練習。(林勝發、馬樹立攝)

．【四方格記憶活動】

(1) 在地上以膠帶貼出四方格。

(2) 站在起始位置，面朝向前方，過程中不轉動身體。可先讓患者熟悉位置，依照1、2、3、4的順序練習跨步。跨步時，記得腳要抬高跨過去，等兩腳都踏在同一格後再往下一格前進。

(3) 開始給予記憶考驗，可以先從兩個數字開始，例如2、3，患者必須自己記憶數字的順序，依序跨步至2、3，完成後再給下一組指令。數字個數由兩個慢慢增加至5個6個。

(4) 若順向記憶都可以完成，可以進行逆向記憶，以增加難度。例如指令是4、2、1、3、4，那麼跨步順序則為4、3、1、2、4，以此類推。

(5) 膠帶可以用拐杖、雨傘等長棍型物品替代，變成要跨越立體障礙物，會增加困難度。

記得失智症患者只是失智而已，他們的活動功能仍存在。也許有一些障礙，但給予他們機會參與運動或日常生活活動，以鼓勵代替責備，讓他們覺得有成就感，肯定自己存在價值，維持好的活動能力可以延緩他們的認知退化，讓他們快樂生活，就能減輕照顧者的負擔。（資料來源:朱育秀，中國醫藥大學物理治療學系助理教授)

(中時新聞網)