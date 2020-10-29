新冠肺炎全球疫情未歇，但行政院長蘇貞昌上午在行政院會宣布，本土零確診滿200天，實在不簡單。

非洲豬瘟及新冠肺炎是蘇內閣2大挑戰。繼防堵非洲豬瘟後，蘇揆上午也說，新冠肺炎疫情，全球確診人數已破4400萬人，死亡人數超過117萬人。國際疫情毫無趨緩跡象，全球單日確診人數持續創新高(目前每天新增超過55萬人)，歐洲更以加速度在成長，愛爾蘭已在上週(10月22日)宣布全國封城6週；法國也即將2度啟動全國封城，美國確診數也將突破900萬人。相較之下，臺灣上下一心，嚴格遵守防疫規定，至今確診550人，本土零確診

蘇揆說，到今天本土零確診剛好是第200天，國人生活如常，能上班上學、上街消費、到處旅遊，還能舉辦各種運動賽事、演唱會、國際展覽，國慶煙火吸引超過50萬人到台南，上週1萬多人的全民運動會也剛在花蓮辦完，全民平安，實在相當不簡單。

(中時 )