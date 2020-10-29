中華電信今(29)日宣布推出雙11「升5G好時機」購物節，針對多款5G品牌旗艦手機包裝超殺優惠，享限時最高折價4,500元；申辦「精采5G方案」月繳1,399元(30個月)，兩款獨家旗艦新機Samsung Galaxy S20 FE128G狂野紅及ASUS ZenFone 7 Pro 256G輕鬆入手。申辦月繳999元(30個月)，精選Samsung Galaxy A42 5G新機等機種，通通只要0元。中華電信雙11「升5G好時機」購物節，活動時間自109年10月30日起至11月30日止，開放全台服務據點與中華電信網路門市申辦。

中華電信寵愛Android鐵粉，針對雙11「升5G好時機」購物節，推出5G旗艦手機的優惠。申辦「精采5G方案」月繳1,399元(30個月)，中華電信獨家Samsung Galaxy S20 FE128G狂野紅只要5,990元(購機加碼折價4,500元，含振興購機加碼)，登錄再送10,000mAH雙向閃電快充行動電源(價值990元)。

另提供以180度翻轉三鏡頭備受Zen粉青睞的ASUS ZenFone 7 Pro 256G旗艦新機，亦包裝獨家優惠以10,990元(購機加碼折價3,000元)專案購機優惠價即可入手，登錄再送NuForce BE Free6真無線藍牙耳機(價值3,290元)；此外，亦能以0元專案購機優惠價入手OPPO Reno 4 5G新機。

中華電信另規劃了多款萬元以上的5G手機，搭配精采5G方案月繳999元(30個月)，限時專案優惠價通通只要0元，包括新機Samsung Galaxy A42 5G、vivo X50e、realme X50 5G 128G，讓消費者輕鬆入手5G新機。

另外，中華電信並於網路門市宣布推出雙11加值服務的好康優惠，凡申辦Hami Video影劇館、Hami Video電視館、Hami鈴聲館無限載型、Hami Pass、童書夢工廠、i聽聽及Hami書城月讀包任一項，即可享年約方案優惠總價1,111元(原價1,788元~2,388元)，合約期間每月再享3GB行動上網量，活動時間自109年11月5日至109年11月15日止。

(科技)