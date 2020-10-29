八三夭受邀28日在台南中華醫校校園演出，未料當晚他們在台上一連怒摔二支麥克風、踹鼓，事發過程被台下學生錄影拍下，公開分享至臉書，引發軒然大波，新聞曝光後，夭三夭在社群發文致歉：「那晚校園演唱，為求演出完美，下午已提早至現場彩排；但正式演出時，出現器材故障問題，導致無法正常演出，只能硬撐完全場，情緒反應過度；演出完已向器材公司漢威音響表示歉意並願意全權負責與賠償事宜，器材商也是我們長久合作的廠商，也表示理解並相互道歉；台上行為對台下同學產生不好的示範，深感歉意。」

事發後，承接當天硬體的廠商「漢威燈光音響有限公司」緊急發出聲明，表示：「關於八三夭主唱演出結束後摔麥克風的影片，其實在演出當晚，八三夭團隊有主動聯繫我方，並且表達誠摯的歉意，也願意全權賠償麥克風損壞之金額。」漢威燈光過去一直和八三夭有著革命情感，從「東區東區」專輯開始、一直到現在，八三夭南部活動大多都會指定或者是推薦他們，「這一次因為由於麥克風無預警的斷電，影響八三夭的演出，對於每一場都求好心切的八三夭，或許也因爲力求完美、情緒上的失控而做出這樣的舉動；兩邊或許都有問題存在。但兄弟間哪有不吵架的事？革命情感也不會因為這一次的尷尬而有疙瘩。」

漢威燈光最後感謝同行關心，強調事情已經圓滿落幕，「希望大家以及有心人士切勿再對我的po文造謠。我們也與八三夭團隊達成共識！未來還是會繼續合作。希望大家可以停止不實的傳播及留言」。但新聞曝光後，仍有不少網友無法認同八三夭在公開演出場合、眾多學子面前做出不好的示範，湧入八三夭官方臉書留言，「看到新聞了...真的有一點不太好...也不是新人了」、「為了表演品質好，就可以摔壞別人的東西來做表達！那跟黑道有什麼差別？靠拳頭來決定一切是嗎」，也有人認為八三夭因當晚演出與台下學子們互動熱絡下才真實反應情緒，各界不該因一次失誤行為抺煞他們的努力。

(中時 )