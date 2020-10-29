摩天嶺芭樂以果實碩大著稱，號稱「無法一手掌握」。（王文吉攝）

氣候變遷，台中摩天嶺甜柿近年產量大起大落，柿農利用柿園混作芭樂，種植面積逾20公頃，最受歡迎的「珍珠芭樂」帶點微酸，拍賣價高於均價，成為新興「綠珍珠」。台中市農業局表示，全市芭樂種植面積約30公頃，且有逐年擴增趨勢，將輔導建立台中芭樂品牌。

台灣省農業試驗所1985年從日本引進甜柿試種成功，最早在台中市和平區摩天嶺推廣種植，甜度可達16至18度，無論品質、脆度及色澤鮮艷度，媲美日本原產地。摩天嶺成立甜柿產業專區，後來在上谷關、梨山地區也有種植，成為台中秋冬最具代表性的水果。

摩天嶺芭樂果實碩大著稱，號稱「無法一手掌握」。（王文吉攝）

台中市和平區果樹產銷班70班班長李永振率先在摩天嶺種植芭樂。（王文吉攝）

和平區農會總幹事李順冬（左）大力推薦摩天嶺芭樂。（王文吉攝）

和平區農會總幹事李順冬並表示，近年氣候變遷，輔導農友轉作其他果樹，摩天嶺嘗試栽培管理相較簡易的芭樂，除協助成立番石榴產銷班，也開設栽培管理相關課程，經近年的輔導推廣下，摩天嶺芭樂種植面積已達20公頃。

和平區農會總幹事李順冬（左一）等大力推薦摩天嶺芭樂。（王文吉攝）

台中市和平區摩天嶺「花御所」甜柿已經上市，果皮帶有果粉。。（王文吉攝）

摩天嶺柿農黃光琦種植的甜柿品質、脆度及色澤鮮艷度，均媲美日本原產地。（王文吉攝）

台中市農業局指出，台中甜柿栽培面積約3400多公頃，年產量超過24萬公噸，產期自10月中旬起跑，先是淺山的「次郎」，目前摩天嶺「花御所」已經上市，口感最為細緻的「富有」則從11月中旬採收至12月底。

和平區果樹產銷班70班班長李永振表示，甜柿怕風，只要落葉就容易落果，產值雖高，但產量易受天候影響而大起大落；李永振10多年前開始混種芭樂，他說，平地芭樂一年最多可以三收，摩天嶺一年僅一收，受惠日夜溫差大，芭樂果形大，且不易軟化，口感微酸。

日本甜柿引進台灣後，最早在台中市和平區摩天嶺推廣種植。。（王文吉攝）

台中市和平區摩天嶺「花御所」甜柿已經上市。（王文吉攝）

台中市和平區摩天嶺「花御所」甜柿已經上市。（王文吉攝）

為錯開高雄、彰化冬果市場，摩天嶺芭樂調節於10至11月上市，深受北部消費者喜愛，在台北果菜市場拍賣價高於均價，目前以珍珠芭樂為主流，另有帝王、紅寶石及西瓜芭樂等。

李永振說，摩天嶺海拔800至1200公尺，日夜溫差大，且有大安溪水灌溉，造就摩天嶺芭樂果實碩大，號稱「無法一手掌握」，建議民眾連同籽一起食用，可幫助腸胃蠕動。李順冬表示，芭樂除富含膳食纖維，維生素C含量、抗氧化能力、亞硝酸鹽清除力等都比奇異果還高。

(中時 )