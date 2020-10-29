用行動咖啡車做公益！7-ELEVEN 29日宣布，創意公益行動咖啡車「OPEN!LOVE愛的行動咖」再次啟航，29日先在統一超商總部試營運首航，緊接著，10月31日、11月1日還將分別開到統一時代百貨台北店、高雄夢時代，並邀請OPEN小將、條碼貓、安心亞、林柏宏、夏和熙、連晨翔、禾浩辰等群星，化身愛的一日愛心店員，藉由分享一杯有溫度的CITY PRIMA現煮精品咖啡，希望喚醒民眾愛的行動力！

7-ELEVEN表示，「OPEN!LOVE愛的行動咖」3場活動現場，邀請民眾一起隨手捐贈做公益，除了可免費獲得乙杯現煮精品咖啡，拍照上傳打卡與親友分享活動，還能獲得限量乙份驚喜小禮物。若拍下創意公益愛的行動咖啡車，照片上傳Instagram、標註「7elevenloves」並hashtag OPENLOVE，就有機會參加線上抽獎活動，有機會獲得乙年份7-ELEVEN咖啡卡。

針對公益方面的著力，7-ELEVEN強調，過去32年來整合人、店、商品等品牌資源，以多元募款平台為核心，關注社會趨勢議題，累積募得超過45億善款與物資，幫助上千萬人次的弱勢族群；2014年起更聚焦弱勢高齡長輩議題，與7個服務弱勢長輩的公益團體合作，已募集超過10億元，協助全台弱勢長輩醫食住行需求，關懷人次超過650萬。今年募款更不受疫情影響，逆勢成長7％，是民眾信賴的公益平台，更是公益團體溫暖的避風港。

除了公益行動咖啡車外，7-ELEVEN表示，為更貼近年輕世代，今年首度於線上舉辦「7-ELEVEN超級正面金句」募集與票選活動，10月初先從內部邀請5,900家門市夥伴發揮個人創意線上投稿，共近千句金句投稿，將選出50大金句於11月4日至17日在ELLE官網公布，由網友投票決選7-ELEVEN年度金句王TOP10，未來將成為7-ELEVEN年度永續品牌社群行銷作品之一。

此外，為進一步發揮點數價值，7-ELEVEN也表示，首推雙公益數位捐點功能，除既有的OPEN POINT愛心捐點外，全店集點活動電子點數即日起也可同步線上愛心捐點，2020年第四季募得的所有愛心數位點數，將全數捐贈給一粒麥子基金會，所有點數將換取物資、餐食，幫助在地弱勢長輩好好吃飯、好好生活。

7-ELEVEN指出，過去32年來整合品牌資源，陸續推出門市零錢捐、ibon慈善捐款、預購愛心認捐、OPEN POINT APP雙數位捐點，打造在地最大的O2O公益服務平台，民眾可隨時隨地、線上線下透過7-ELEVEN公益服務平台，捐助給7-ELEVEN合作的公益團體，與7-ELEVEN一起公益永續、愛不打烊。

(工商 )