大江生醫（8436）子公司大江基因，以QVS-96S全自動檢測平台成為實驗室提升檢測量能的希望。繼通過美國FDA註冊列名後，日前再取得歐盟CE認證，即將陸續出貨至美國與歐洲各國，期能防範歐美迅速爆發的第二波疫情，阻止新冠疫情繼續擴散。

疫情爆發至今，不時有實驗室傳出因檢測量不足，無法立即揪出感染源，造成聚集性疫情爆發，不僅累垮檢測人員，感染潮一波接一波，直接癱瘓醫療系統。

大江基因表示，QVS-96S結合機械手臂，將檢測流程全面自動化，不僅解決實驗室人力耗費問題，避免高強度工作產生的人為失誤外，檢測速度更較原有程序快10倍，一台QVS-96S的檢測量可抵20間檢驗所，一天檢測量高達1800個以上。自動化的創新防疫技術，讓QVS-96S榮登頂尖期刊雜誌《Nature Biotechnology》，更一舉奪下加拿大國際發明獎與倫敦國際發明獎雙料金牌肯定。

在取得歐盟CE認證後，大江基因期待QVS-96S能部署至全球各大機場，透過自動化設備加快檢測速度，隔絕境外移入病例，促成國際間安全的「旅遊泡泡」，以檢測免除旅客的強制14天檢疫隔離措施，重啟遭疫情重創的經濟與觀光。

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