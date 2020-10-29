PCB大廠欣興（3037）28日驚傳山鶯廠失火，股價在因財報下挫後，再遭重擊，終場收67.9元，跌幅9.35％。以賽亞研究（ISAIAH Research）緊急分析指出，主要受到影響的是負責BT載板的S1廠，將影響其BT產能15～25％，三家廠商可望迎轉單效應。

欣興受毛利率不如預期、外資降評、廠房失火多個利空因素影響，股價連兩個交易日重挫，29日甚至爆出18.3萬張大量，較前一交易日的13.6萬張大增三成以上，亦僅次於8月13日股價高檔回落時的23.6萬張天量。

BT載板是提供給手機網通相關產品，以賽亞評估，欣興S1廠產能約占欣興整體產能的20％，因BT載板交貨期目前需要16～20周，評估因欣興廠房恢復期可能需要一個月，交貨等待期將會延長為20周。

此外，欣興主要供高通的BT載板，高通BT載板可能會因此出現15～20％的缺口，再者，因庫存水位很低，大概一至二周就會有感，對高通4G終端出貨影響最大，而高通5G大部分都採韓廠供應商，影響不大。至於聯發科大部分的BT載板都來自景碩，受影響幅度輕微。

供應鏈轉單議題上，以賽亞研判，南韓的LGIT、SEMCO，台灣的景碩可能會獲轉單效益，但目前看來，三家產能皆為滿載，載板可能會因此漲價。

另外，S1廠起火事件應無影響到蘋果、英特爾、Nvidia等客戶，因這些客戶的需求大部分是ABF載板，且ABF載板廠主要在S3生產。

(工商 )