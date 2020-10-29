民眾28日在社群網站「Dcard」發文指出，到新北市某家運動中心健身後，使用中心設置的高蛋白機，但喝了高蛋白飲卻發現裡面有數條白蛆，讓他相當傻眼。樹林運動中心表示，當下民眾反應後已作處理，跟販賣機廠商解除合約，之後會賠償慰問金，並陪民眾與廠商進行協調，此事也已呈報新北市體育處。

民眾指出，28日到運動中心設置的高蛋白販賣機購買飲品喝，但喝了幾口後察覺有異，將蛋白飲吐出來後發現飲品內有一條條的白蛆，向健身房服務員反應後，對方又買了一杯確認，裡面也是滿滿的白蛆，令他崩潰。

樹林運動中心副理李君惠表示，最近一次聯繫高蛋白販賣機廠商是10月13日，民眾反應當下就已處理，並封鎖販賣機、聯繫機廠商到場說明，目前已與廠商提前解除合約，未來不會再用該家廠商的機台。雖然保養、修復的責任在廠商，但也坦承運動中心有監督不周的地方，之後會賠償被害人慰問金，29日下午也會與民眾、廠商協調。

體育處表示，高蛋白販賣機是各運動中心自行增設的，除了樹林運動中心外，另有7間運動中心使用同品牌的高蛋白販賣機，目前已要求7間中心暫停服務，待整體檢視食品安全無虞始才可使用，也將此事列為為重大缺失，納入營運績效評鑑考核。

(中時 )