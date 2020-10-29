前衛生署長楊志良公開呼籲政府，應該先暫緩停打賽諾菲流感疫苗，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若未來真的有問題，不排除招開專家會議評估是否停打。

楊志良建議，應該先停打賽諾菲，理由有二，其一他認為暫時停打賽諾菲，不等於停打流感疫苗，國內還有國光跟東洋可以打。其二是，不停打，民心不安，一旦民眾降低接種疫苗的意願，對防疫（流感）並不有利。

今年南韓出現疑似打疫苗死亡病例，由於其中一款「賽諾菲」疫苗，台灣也有使用，引起民眾恐慌。

楊志良表示，2006年十月，以色列出現四起疑似施打流感疫苗之後的死亡案例。當年打的就是「賽諾菲」。消息傳回台灣，為求慎重，衛生署立即宣布停打。當年的院長，就是現在的院長蘇貞昌。

對此，莊人祥表示，疫苗就跟藥品一樣，打在身上都會有副作用，包含疼痛、紅腫、全身性輕微反應、全身搔癢或是全身紅疹，都會在一兩天內恢復。嚴重的副作用則有立即型態，通常會在打完後幾分鐘立刻出現的過敏反應，所以都會建議民眾打完後先停留在原地休息幾分鐘後再離開。

莊人祥表示，對疫苗有疑慮，可以談談，但現在國內並沒有賽諾菲疫苗有問題，上次的死亡案例都和疫苗無關。未來若真的發現有任何疫苗出問題，我們當然是可以招開專家會議討論是否停打。

(中時 )