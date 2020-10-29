男星董至成2018年離開主持12年的節目《綜藝大集合》，把演藝事業轉往大陸，今年則因為疫情關係，董至成人都留在台灣，不過董至成則透露，老東家《綜藝大集合》有意邀請他回鍋，對此，製作單位也做出回應了。

董至成2018年毅然放下握12年的主持棒、離開節目《大集合》，以「杉菜爸爸」的名號到大陸拍戲，不過今年因受新冠肺炎疫情影響，董至成都在台灣，《大集合》則是由戶外改為棚內，董至成日前則透露，《綜藝大集合》正積極邀請他回歸。

對於董至成是否有望回歸，根據《三立新聞網》報導，製作單位向媒體表示，由於節目轉為棚內錄影「遊戲型態沒有適合董哥的位置，但歡迎董哥可以當來賓參加遊戲」。

其實董至成不只演藝事業受關注，他日前也因與結婚21年的妻子離婚，而成為話題人物，如今董至成已恢復單身，兒子監護權歸女方，董至成則保持隨時探視孩子的權利。

(中時新聞網)