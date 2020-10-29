含萊克多巴胺美豬即將開放來台，然而我國進口最大宗的加拿大豬卻多次在中國大陸抽驗出萊劑，加國出口許可證一度遭到停止，農委會主委陳吉仲表示，加國所有出口商和工會都有聲明不會使用萊劑，邊境抽驗部分要問衛福部。

針對中國大陸海關在2015、2017、2019年分別驗出加拿大萊豬，甚至一度停止所有加國豬肉出口許可證，陳吉仲說，加國所有出口商和公會已再次聲明出口豬肉不會使用萊劑，所以進口來台絕大部分都不會含萊劑，然而邊境抽檢不是農委會主責事務，這部分還得要問衛福部。

另外被問到紐西蘭豬肉也有使用萊克多巴胺，雖然幾乎沒有進口台，是否將來紐國萊豬也可能來台？陳吉仲說，紐豬無論是否使用萊劑在成本上都沒有太大差異，簡單來說沒有額外經濟效益與利潤，強調畜產品進出口不是想進就進、想出就出那麼簡單，也質疑「為何訂了殘留量標準就會從紐國進口？」

全世界核准在國內使用萊克多巴胺的國家或地區有27個，目前允許進口豬肉國當中，扣除豬瘟疫區及不使用萊劑國家僅剩美國會進口萊豬，被問到若南韓等國將來從豬瘟疫區拔針，這些國家的萊豬是否也會輸台？陳吉仲說，進口來台要有一連串申請與查廠工作，表示「你在問一個不太可能會發生的議題，口蹄疫我們花了多少年處理？」

(中時 )