雲林縣斗南鎮田徑三鐵選手吳培欽，從事身障運動30多年，今年將再度代表雲林縣，參與109年全國身心障礙運動會，儘管年紀已達55歲，身手不如年輕選手，吳培欽加緊腳步訓練，誓言要將金牌帶回雲林。
吳培欽年輕時從事木雕工藝，現為斗南鎮「錦松堂」印章刻印店老闆，常利用閒暇時間至斗南田徑場訓練。今年因新冠肺炎疫情攪局，身障運動會從5月延至11月舉行，吳培欽從過年後就積極備戰，自主訓練半年多，整體狀態表現不錯。
吳培欽表示，三鐵裡面最有自信的是鐵餅，練習時平均可以擲出19米的好成績，有十足把握為雲林縣奪下金牌，標槍大約可擲出17米；鉛球約7米，也有很大機會奪牌。
107年身障運動會吳培欽為雲林縣勇奪3面金牌，105年也有2銀1銅的好成績，30年下來至少拿了30幾面獎牌，戰績輝煌。今年雖然已經55歲，優秀的年輕選手輩出，他仍每天加緊腳步訓練，在自家樓梯伏地挺身，增加手臂肌肉強度。
吳培親1歲時遭到病毒感染，引發小兒麻痺，左腳嚴重萎縮，必須裝上支架仰賴拐杖行走，但他沒因此愧對人生，吳培親笑說，這是老天給的機會，若身體沒有缺陷，今天就不會成為身障運動選手，也不會獲得這麼多榮耀。
雲林縣代表隊將於11月26出發台東參與109年全國身心障礙運動會，吳培欽現在除了積極備戰，平時也練習書法、雕刻，調整心情，期許自己能再為雲林縣奪得佳績。
(中時 )
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