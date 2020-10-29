財政部關務署表示，國內產業台灣陶瓷工業同業公會及冠軍建材股份有限公司等3家公司申請對自印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。

業者指出，台灣陶瓷面磚要銷往印度、越南、馬來西亞及印尼等四國必須課徵高額關稅，反觀這四國業者銷往台灣只需課徵10％低關稅，我國市占率因此遭蠶食鯨吞，近三年國產陶瓷面磚生產量約下滑7％。

根據業者資料，印度、越南、馬來西亞及印尼的傾銷差率分別為80.69％、53.72％、9.05％及25.78％。財政部認為，涉案貨物已達傾銷及損害產業的合理懷疑，為查明申請人是否確遭進口產品不公平競爭，目前已提交關稅稅率審議小組審議，經會議決議展開調查。

依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，財政部依法移請經濟部就有無對我國產業造成損害進行調查，經濟部依該辦法第12條規定應於接獲通知翌日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業者，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無傾銷之初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

(工商 )