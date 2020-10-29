全球最大的銅礦出口國智利，再次陷入罷工與供應中斷的漩渦，目前智利北部的坎德拉里亞（Candelaria）礦場因礦工薪資合約無法達成共識，第二大工會已於10月20日正式發起罷工，礦場經營者加拿大倫丁礦業（Lundin Mining）鑒於人力安排與礦場安全，已宣布中止礦場營運、暫停銅礦開採。
根據歷史資料顯示，坎德拉里亞（Candelaria）礦場去年合計生產111,400公噸。
事實上，今年7月智利即因Covid-19疫情快速擴散，造成礦工們紛紛以健康安全為由發起罷工，工會與地方領袖亦呼籲企業關閉疫情重災區的礦場，以防止疫情惡化，第三季銅價因而勁揚逾一成。
街口投信分析，目前智利部分礦場再次陷入供應中斷，銅價已率先突破區間創近兩年半的新高，加以中國大陸積極推行銅需求密集的國家電網建設，全球銅礦供不應求的狀況可望持續，後勢展望依舊樂觀看待。
(工商 )
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