工控儲存與記憶體品牌宇瞻(8271)看準影音市場需求，今年首度參加台北國際攝影器材暨影像應用大展，並針對攝影師、影音創作者推出全新高耐久性(Endurance)專業級系列；包括專為NAS系統量身打造的固態硬碟，以及通過軍規測試的CFexpress專業級記憶卡，將於本週五在南港展覽館舉行的攝影展首度亮相。

宇瞻科技專為影音產業打造的高耐久性(Endurance)專業級系列產品，NAS固態硬碟與CFexpress記憶卡，採用嚴選高耐久性NAND Flash，主打體積輕巧、多容量選擇、高可靠性，進而提升影像工作者的拍攝工作效率與後製剪輯等儲存效能。在台北攝影展現場與ASUSTOR共同展示NAS 4K線上剪輯極速方案與各種創作者使用的儲存情境。

在這注重資料大量儲存、高效能與高穩定性的世代，Apacer CFexpress記憶卡擁有體積輕巧與極端耐用等特質；採用高速PCIe Gen3x2介面，其超高效能、極低延遲的優勢，連續讀取及寫入速度分別高達1,770 MB/s及1,270 MB/s，滿足次世代攝影機與相機高速存取之需求；支援高位元4K/8K影片拍攝，呈現更高水準的畫面細緻度與後製寬容度。

另一系列產品Apacer NAS固態硬碟，採用專為NAS打造的3D NAND快閃記憶體，可提升NAS系統的效能和回應速度，進而提升工作效率。NAS固態硬碟有2.5吋及M.2 2280(SATA III & PCIe)兩種外型規格，近期將推出2TB大容量。

(時報資訊)