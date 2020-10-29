美國總統大選倒數4個交易日、當地新冠肺炎疫情卻持續升溫，引發市場恐慌，美股道瓊暴跌943點，VIX指數盤中升至6月15日以來最高，台股今難脫暴風圈，開低反應利空，摔下12700關卡，一口氣跌破月季線，盤中最大跌點殺到210點，惟在賣壓消化後，跌幅收斂，終場台股收跌130.84點、報在12662.91點、成交量為1865.99億元。

股王大立光(3008)今開低震盪，跌幅逾2%，最低觸3025元，驚險守住3千大關，終場收在3035元；台積電(2330)隨ADR走跌開低，整場跌幅在1%~1.5%震盪，啟動季線保衛戰，終場收437元；鴻海(2317)開低震盪，午盤後跌幅收斂，一度接近平盤位置，為三大蘋概指標中最有撐的一檔。

面板雙虎今扮演抗跌指標，友達(2409)第三季受惠遠距商機、宅經濟需求發威，面板出貨動能加溫，單季虧轉盈，每股賺0.31元，一舉終結連六季虧損，也創下近兩年單季新高，友達今反映財報利多，早盤後股價帶量翻紅，漲幅逾2.5%，群創(3481)亦在產業景氣看好下，上漲2%。權值股中除面板股的強勢有撐外，聯電(2303)竊密案終了，與美國司法部就營業秘密案達成和解協議，同意支付美國政府6000萬美金(約新台幣17億元)的罰金，股價於早盤後黑翻紅上揚，量能也同步點火；至於欣興(3037)因三鶯廠大火，外資出手降評，盤中一度殺到跌停，終場下跌7元作收。

傳產股中今有二線塑化股的逆勢抗跌，第四季為傳產股旺季，加上多數塑化報價持續走揚，台達化(1309)大漲2%，華夏(1305)、亞聚(1308)也均同步上揚逾1%；歐美疫情持續升溫，德國、法國進入二度封城，至少維持1個月，使得防疫概念股今再度匯聚人氣，口罩族群的恆大(1325)一度漲停、康那香(9919)上漲2%；疫苗族群國光生(4142)、高端疫苗(6547)也撐在平盤上方，其餘的防疫概念個股如毛寶(1732)則是強鎖在漲停板22.55元。

分析師表示，美國指數恐慌性崩跌，使得台股今難獨善其身，惟所幸上方整數關卡有壓、下方均線有撐，即使今日跌破月季線，預計後續只要國際未有新的恐慌出現，離空頭趨勢尚遠。目前因為疫情持續升溫，加上美國大選剩倒數四個交易日，故短線震盪加大，然而選後不確定因素消除，股市終將回歸基本面主導，目前盤勢進入最後壓縮期，考量美股第三季財報可望優於預期、蘋果新機開賣傳捷報、大陸五中全會登場，基本面、政策面皆有助於選後推升整體行情上揚，現階段正值第三季財報公布旺季，可以關注第四季營收維持季增且有望延續至明年第一季的績優股。

(時報資訊)