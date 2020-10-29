訊連(5203)宣布旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲中南美洲機場服務營運公司Talma採用，憑藉FaceMe AI技術，於本專案中，打造非接觸式的門禁安防管理，同時提供即時人臉偵測及特徵值擷取，人流監控，以及檢視人員體溫及口罩配戴是否符合規定，大幅提升整體管理效率。

Talma為中南美洲的機場服務營運公司，除於哥倫比亞負責19個機場營運外，更於2019年將營運處觸角延伸至祕魯、厄瓜多及墨西哥機場。Talma提供飛航安全快捷且周到的乘客服務，並建置完善的飛航安全管理架構與從人員訓練。

近期為了提升智慧安防的機制，Talma採用訊連FaceMe解決方案，率先導入哥倫比亞的機場，並計畫在近期內將此方案擴展佈線到中南美洲各地的機場站點。因應後防疫時代的來臨，在各國對於社交距離的嚴密規範之下，FaceMe可協助Talma在各場域建置一站式且非接觸性的智慧門禁與健康管理方案，除了對於工作人員的進出口門禁管控外，亦可偵測員工口罩配戴狀況及體溫資訊，提供高效率且安全的健康量測功能。

(時報資訊)