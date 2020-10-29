抵抗新冠大流行，避免醫療物資和設備短缺，歐盟周三宣布實施新的稅務和貿易措施。

歐盟執委會主席周三表示，情況非常嚴重，但如果每個人負起責任，仍可減緩病毒擴散的速度。歐盟目前已經啟動例如針筒和消毒藥等民眾急需地聯合採購機制。一直延續到明年四月，針對醫療設備的進口，海關關稅和銷售稅將暫時免除；另外歐盟也免除了新冠檢測劑和疫苗的銷售稅。

在內部市場方面，為避免遭受干擾，歐盟對鐵路、海運和空運提案對內部市場的邊界進行快速貨物檢查。歐盟貨物運輸的快速檢查機制在疫情爆發之初遭到干擾，當時為避免申根地區的病毒擴散而進行邊界檢查。

關於人員檢測方面，歐盟將協調其新冠檢測策略，以快速抗原檢測進行更廣泛使用，儘管目前全球對該快速檢測劑的需求吃緊。在上周，歐盟行政單位財表示將投入1億歐元購買2200個抗原檢測裝置，以滿足歐盟國家立即需求。歐盟並敦促各國採取聯合採購方案。

各國對於進入的旅客應有共同的檢測要求，包括對出發時未能檢測者，到達時進行病毒檢測。歐盟並要求各國分享國家病毒散播更多的資訊，以及各國醫療環境狀況。

(時報資訊)