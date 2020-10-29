警方斷金援人脈 連三榮為情逃脫終投案

台南市山上區明德外役監受刑人連三榮8月14日利用監外作業逃脫，29日向台南市第6分局偵查隊投案。據了解，連三榮懷疑前妻另結新歡，為了男人尊嚴，不顧服刑已過半，也符合報請假釋資格，仍趁隙逃脫，主要躲藏在東山山區，因警方斷其金援、人脈，走頭無路下決定投案。

據連三榮表示，因與前妻感情問題及先前債務糾紛，一時氣憤下趁外出工廠工作空檔逃脫，期間多於山區四處躲藏，因警方擴大清查其可能藏匿處及可能接應之人，阻斷其金援，在經濟壓力之下，連決定投案，新化警方訊後將連依妨害公務及槍砲通緝送台南地方檢察署偵辦。

台南市山上區明德外役監逃脫受刑人連三榮29日向台南市第6分局偵查隊投案，中午移至台南市新化分局訊問。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

對於做出讓警方人仰馬翻的逃逸行為，新化警分局副分局長楊富仁表示，連三榮供稱並沒有表示後悔，因為他一定要出來解決與其前妻的感情問題及債務糾紛。至於是否有共犯，目前沒有查出。

連三榮2013年因依觸犯非法持有手槍罪，被台南地院判處有期徒刑6年6月，併科罰金30元萬元，2020年3月19日起到法務部矯正署明德外役監獄。

8月14日連三榮到山上區螺絲工廠自主監外作業時，趁著倒垃圾時翻牆逃脫，隨意攔車到大內區一處草叢躲藏，獄方傍晚4點半點名時才發現，通報轄區新化警分局追緝。

連三榮晚間跑回柳營叫前妻洪女出來會合，洪女開車於新營、鹽水、白河等地繞行，於新營遇到警方攔查，連立即換到駕駛座，員警立即出示警槍嚇阻，但他仍衝撞夾攻的警車，警方只好向輪胎開2槍阻止。

連駕著破胎的汽車，慌張中在後壁安溪寮農田邊溝翻車，趁著員警搶救洪女之際跳入嘉南大圳逃逸。連三榮16日曾打電話給前妻表示要投案，但仍未現身。

連三榮逃逸期間多躲在山區，沒有使用電話，無代步工具，出沒都用步行方式，餓了就喝泉水、吃水果，過著野人生活，連山上寺廟免費齋飯都不敢去吃，身上帶有從外役監攜出的作業金，投案時才買一件新衣來穿。

(中時 )