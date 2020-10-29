來自日本的33歲超正女歌手加治瞳（加治ひとみ），除了會唱、會跳外，火辣又結實的好身材也經常受到注意。即將於12月18日發行全新美容寫真集《加治瞳 加治Body(かぢボディ。)》的她，近日在網路上陸續公開性感的側拍照吸引粉絲目光。

加治瞳擁有甜美的臉蛋與精緻的五官，以模特兒身份在演藝圈闖蕩多年後，才在28歲簽約正式出道成為歌手，而她為了讓身材一直維持在最佳狀態，連續8年嚴格的控制飲食並不間斷的鍛鍊身材，讓腹部的馬甲線始終清晰可見，火辣的曲線也成為不少男粉絲們中心中的性感女神，也因此有「馬甲線女神」的封號，吸引超過41萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 KAJI official（@kaji_26）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 6 日 上午 5:20 張貼

加治瞳也將在12月推出的美容寫真集《加治瞳 加治Body》中，大方分享「美的秘密」，並傳授「8年腰瘦保養之法」，希望能幫助到想跟她一樣擁有健美身材的粉絲。

在先前公開的照片中，加治瞳除了穿上多套比基尼，辣秀凹凸有致的身材及翹臀外，其中幾張照片更大方露出胸前美痣，甚至「上空」以豐滿的上圍頂著牆大玩「乳咚」，令粉絲大噴鼻血立即引爆話題。

馬甲線女神加治瞳（加治ひとみ）「上空乳咚」 胸前露一點洩限制級身材（圖／chunichi.co.jp）

馬甲線女神加治瞳（加治ひとみ）「上空乳咚」 胸前露一點洩限制級身材（圖／chunichi.co.jp）

(中時新聞網)