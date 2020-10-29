罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前連署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。罷捷總部公告，今日（29）將在「捷運衛武營站2號出入口旁邊」與「五甲肯德基旁」擺攤。這也是繼昨日後，連續二日在同個地點擺攤，讓韓粉認為莫非代表這區的連署份數仍有成長空間，要所有挺罷捷的同志多小心，不要被「奧步」擊潰。

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發文寫道：「罷捷總部10/29向外擺攤資訊：捷運衛武營站2號出入口旁邊（中正一路2號），下午15:00-18:30；五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊（五甲三路與五福二路T字路口）的炸雞店大姐可替罷捷總部『收件』及『提供第二階段連署書』，每日13:00-20:00。」

消息一出，有韓粉表示：「怎麼連續兩天都在這？是不是代表這區連署份數不足，還有很多成長空間？同志們小心啊！小心黑箱奧步！大家一起光復鳳山，把白眼議員罷掉！」其他網友則紛紛留言：「加油啊 ！罷免不適任議員」、「辛苦了，加油」、「撐住啊」、「有情有義，偉大的志工團，你們辛苦了！立正，敬禮，我們給你們致最高敬意，謝謝」。

徐尚賢16日在臉書粉絲專頁「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」直播，表示罷捷總部是由一群熱愛中華民國、捍衛中華民國的中華民國國民所組成，他們現在跳出來伸張正義，是因為「一起愛我們的國家吧！」這個公約數與心聲。至於為何要淘汰他們認為不適任的民意代表？為什麼要為社會去除「毒瘤」？都是因為「我們愛我們的國家」，故大家矢志不移，永不忘記初衷。

(中時新聞網)