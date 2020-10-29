高雄市前市長韓國瑜競選2020總統失利後，瑞豐夜市攤商竟在網路上開戰。一名挺韓的陳姓女子，遭另一名陳姓男子嗆說，「只不過是曾經上電視露過臉的一坨屎」，並批她無恥、不要臉，陳女憤而提告。對此，高雄地檢署認為，陳男並未公開陳女個人資料，無法辨識身分，判陳姓男子不起訴。

總統大選結束後，陳女在臉書表示，「一個沒有口德沒有仁德、沒有愛的朋友，我不缺，我從不缺朋友，更不缺落井下石沒口德的朋友，這種人在你需要幫忙時不會有同理心，只會再想要利用人時開口，留著何用？！」

陳男截圖後在臉書回擊，批對方不理智、沒有禮義廉恥，因政治立場不同刪別人好友，還在臉書上說三道四，「真的替高雄人感到悲哀」「只不過是曾經上電視露過臉的一坨屎而已好嗎」，更嗆陳女是瑞豐夜市的「毒瘤」，藉著攻擊別人撕裂族群，提高自己的知名度，「（瑞豐夜市）人潮才會越來越少，妳自己的事業也才會一間接著一間倒閉！」

兩人為此對簿公堂，綜合媒體報導，陳男承認有PO過這樣的文章，但辯稱照片和名字都有馬賽克，陳述的也是事實，同時指控陳女擺攤不乾淨、衛生差。檢方認為，確實無法辨識陳女的真實身分，陳女也未留言對號入座，難構成誹謗、公然侮辱，至於環境衛生問題是可受公評之事，因此處分陳男不起訴。

陳男在臉書PO出長文回擊。（圖／摘自臉書）

(中時新聞網)