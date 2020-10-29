台灣作為亞洲第一個通過同性婚姻國家，為歡迎全球各地尤其亞洲地區的LGBTIQ＋朋友到台北遊玩，並在台北獲得社群的認同感，在市議會今年舉辦的擁抱彩虹經濟座談會建議下，北市民政局將推出「外國同性伴侶紀念證書」，預計自11月中起開始受理申請，只要2個外國朋友於專屬網站提出預約申請，預約日當天本人親至戶政事務所，第一階段開放信義區戶政事務所，即可領取精美的紀念證書，由市政府見證倆人彼此之間的愛情承諾，獲得在原屬國無法得到的歸屬感。

今年因為疫情影響，外國遊客也許無法來台觀光，參與10月台北最大盛會「台灣同志遊行」，但仍歡迎在台居留的外國LGBTIQ＋朋友前來申請「外國同性伴侶紀念證書」，也殷切期盼在疫情穩定後，更多的外國遊客可以來台北觀光，感受台北多元、尊重、包容、友善的迷人氛圍。

此外，北市民政局指出，連續20年舉辦同志公民活動，今年同志公民活動於中秋節前夕推出「來！我跟你說—晚輩圖產生器」，希望讓世代溝通拉近距離。為呼應一年一度的台灣同志遊行，民政局新增應景的同志遊行版文案，歡迎市民朋友多加使用，並記得同志遊行相約來民政局攤位走走，領取台北版專屬彩虹旗，數量有限，發完為止。

外國同性伴侶紀念證書申請網站（Same-Sex Partnership Certificate for Foreign Visitors)：https：／／loveislove.taipei／

外國同性伴侶紀念證書。（台北市民政局提供／張立勳台北傳真）

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