109學年全國高級中等學校學生技藝競賽月11月3日起登場，教育部長潘文忠今天表示，在技藝競賽中得到第1名、第2名的學生，教育部均會送他們出國去研習；此外，這群學生可經由技優保送進到科大，而許多科大也開設「技藝菁英專班」，協助他們適性學習。

教育部今天舉行「109學年全國高級中等學校學生技藝競賽月起動記者會」，今年5大賽事共計吸引240所學校、2744名學生報名參加，規模盛大。

企業為支持技職教育，提供這次比賽相當豐富的贊助獎品，包括納智捷、和泰、馬自達等公司捐贈4部汽車，華玉機電捐贈2套車聯網教學設備，將送給汽車修護職種獲獎選手的學校精進教學使用。

此外，日立冷氣、大金空調也捐贈冷氣及除濕機給學校，還有數十家廠家贊助工具、設備及儀器，協助學校持續改善教學環境。

潘文忠表示，過去只有在技藝競賽中獲得第1名的學生可獲教育部補助出國研習，但從108學年起，第2名也納入，每年獲補助的學生從65人增加到130人。不過受疫情影響，108學年獲獎學生無法出國研習，教育部將改安排他們在110年寒假或暑假出國。

在高中技藝競賽獲得優勝的學生，可以透過技優保送進入科大就讀，不過這些人因為長時間投入技藝練習，學科方面的能力比較不足，因此進到科大以後，會出現學業跟不上的狀況，休退學比例偏高。

潘文忠說，這些技藝選手，進到科大後確實面臨學習上的困難，因此教育部推動「技藝領航計畫」，從學習扶助、技術精進等方面來協助，讓他們們可以度過難關。

潘文忠表示，目前包括台科大、北科大、台中科大及雲科大等校，都開設有「技藝菁英專班」，對於這些技藝選手，提供更多協助，讓他們技藝不斷精進，同時課業也能跟得上。

(中時 )