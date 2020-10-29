蔡政府無預警開放萊豬、牛進口，包括台北、台中等縣市都表達要地方自治，堅持萊劑0檢出，中央卻指這些自治規定明年將無效。國民黨立委曾銘宗、民眾黨立委張其祿今引述大法官釋憲738號解釋說明，中央訂定的只是最低標準，地方可以訂定更嚴格的規定，政府的說法在大法官解釋中站不住腳。

曾銘宗表示，蔡政府宣布開放萊豬後，台北、桃園、新北、台中等縣市都表示將會通過地方自治條例，要求豬肉萊克多巴胺0檢出，但昨日衛福部政務次長薛瑞元表示，這些規定將在1月1日無效。事實上，這些還言之過早。

曾銘宗表示，大法官釋字第738號解釋明文規定，中央訂定的只是最低標，地方政府可以訂定更嚴格的標準，更何況衛生管理是地方的權責。

民眾黨立委張其祿則說，過去台中中火的時間，至少牴觸的是《空汙法》。政府這次非常冒進，用殘留標準去把自治條例否決，這樣是做不到的，是死路一條，這在法的體制上是有問題的，政府這樣的說法在大法官解釋中站不住腳。

張其祿表示，萊豬開放後，軍人不吃、小孩不吃，政策走的過程已經出現太多問題，這是非常危險的。陳部長承擔了業障，背負了這個東西很無奈，只能東補西補。執政黨若擋不下這些法，恐怕很危險。

另一方面，曾銘宗也表示，《食品安全衛生管理法》第4條規定，政府需要召集諮議會，但到現在都沒開。萊豬的開放關乎2300萬人的權益，建議政府釐清後，委員會再審查行政命令，才有法律的基礎和法定的依據。

(中時 )