北市議員簡舒培29日質詢，大巨蛋雖已在8月復工，但卻被建築師公會查出，有24個項目抽查不符合簽證，其中5項為重大項目，之中違反《建築技術規則》第99條「5層樓以上樓層沒設戶外安全梯，到達屋頂避難平台」，要求市長柯文哲將建造大巨蛋的建築師送懲戒，若複查再沒過就停工。柯答詢，不曉得細節是啥，但若涉及公安，該停工會停。

「柯與遠雄一家親！」簡舒培表示，遠雄大巨蛋8月7日復工， 8月11日被建築師公會抽查，一查發現24項不合格，其中5項涉及重大公共安全疑慮，依照合約法令，需將建造的建築師送懲戒，因先前建築師檢查的成果，涉及簽證不實，若建築師公會再次複審，24項仍未通過，柯必須要求停工。

柯文哲說，建築師已被懲戒、停業2年，市府會就專業的能力範圍內，讓大巨蛋足夠安全，若檢查出哪裡需要改正，就會去改善，若被指正出來的問題還不改就不能通過，但他相信現在起到發使用執照期間，還是會挑出很多問題，若有公安疑慮，該停工就停。都發局長黃景茂說，不會替遠雄講話，會研究看看，依照審查萊做，有重大缺失就送懲戒。

議員林亮君指出，除第99條影城那一棟的樓梯沒達到避難層外，還有先前被註記列管的第97條「安全梯須達避難層、地面層」也違反，遠雄至今無法處理。建管處長劉美秀說，針對99條問題，建築師公會上周複審抽查有發現，但與建築師的認知上有落差，還在討論，至於97條，遠雄會修正。

柯文哲重申，若未修正、不處理，就不發使照給遠雄；黃景茂也說，要完成改善才能發使照，對於遠雄未提供施工日誌，也會移送懲戒。

(中時 )