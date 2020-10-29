基隆中正區行政大樓前往來車流量大，且正對面的大基隆歷史場景「大沙灣地景廣場」近期修復完成，從市區湧入觀光的人潮劇增，但正砂里長俞明發29日指出，該處公車候車亭無設置避車彎及人行道，在民眾上、下公車時，都必須危險的走在車道上，對此，都發處預計串起榮民服務處前的路廊，在地景廣場增設人行步道，確實改善行人路權。

俞明發指出，中正區行政大樓前的道路為北部濱海公路，往來和平島及宜蘭的交通要道，車流量一直都很大，對在歷史古蹟側卻遲遲未設人行道，害居民前往中正區公所、榮民服務處洽公，或下公車時，都必須冒著生命危險走在車道上，與來往汽車爭道，他希望市府能在修復古蹟時，將民眾安全考量進去，確實改善用路人的權益。

民怨等公車無避車彎險象環生，基隆擬結合歷史場景改善行人路權。（吳康瑋攝）

民怨等公車無避車彎險象環生，基隆擬結合歷史場景改善行人路權。（吳康瑋攝）

民怨等公車無避車彎險象環生，基隆擬結合歷史場景改善行人路權。（吳康瑋攝）

榮民服務處長鄭源敏表示，經市府協調後，未來服務處圍牆將內縮3.6公尺來增設人行道鋪面及無障礙空間，增設黃網線來保障洽公民眾的通行安危；都發處也透露，府內各單位已就交通標誌標線、號誌、步道寬度研擬出符合需求的設施，到時施作後，會讓榮民服務處前的公車站牌向內退縮，方便公車停靠及民眾上下車。

立委蔡適應辦公室秘書施裕仁表示，大沙灣的地景廣場及人行步道改善，是大基隆歷史場景的一部分，整體總經費大約在三千四百萬元、由文化部補助市府，包含從法國公墓、串連要塞將官眷舍、最後到達榮民服務處前的行人步道，未來也會將電線桿下地，讓市民能享受更友善的人行空間。

(中時 )