西洋萬聖節將至，淡水區農會為延續今年全國大南瓜比賽，持續推出一系列南瓜加工產品，讓民眾在家就能輕鬆品嘗應景南瓜料理，同時也與淡水樹興社區合作推出團體體驗遊程，讓民眾能夠不只品嘗南瓜美味，也能到戶外體驗淡水農村特色。

近年新北市政府輔導淡水區農會不斷研發南瓜系列商品，延續推廣淡水在地優質南瓜，有南瓜麵線、冬粉及調和米粉等，各位家長可以利用這些南瓜產品，添加巧思帶著小孩一起動手做，創作出具有濃濃萬聖節風味的美味料理。

淡水區農會總幹事高忠表示，新北地區南瓜產季雖然已結束，但農會仍積極與淡水在地農友合作，透過農遊體驗活動，協助推廣淡水農村特色，更帶入消費商機以提升農友實質收入。

農業局長李玟表示，本局秉持「先創通路、再開農路」精神，積極推廣新北各區農特產品，除了淡水南瓜加工商品外，現在正是三芝茭白筍及萬里蟹產季，各位老饕們千萬別錯過，同時也輔導各區農漁會開發農漁特產加工商品，讓本市優質農漁產品不受產季限制，全年皆可提供，也歡迎民眾多加採購。

(中時 )