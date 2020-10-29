新北市捷運萬大線LG11段將繞進土城金城公園，當地居民今上午聚集交通部抗議，質疑工程不僅砍除逾百棵老樹，且距離金城國小教室僅10.4公尺；新北市捷運局長李政安表示，原路線下方卡到捷運板南線車站體，貿然施工恐影響安全，才會將站體改至金城公園，所有老樹都會按規定移植，比照環狀線設置雙弧形的隔音牆，不影響學童上課。

20多名土城居民今聚集交通部前，抗議捷運萬大線線LG11段「捨直取彎」，繞進金城公園砍除老樹，且工程距離金城國小僅10.4公尺，痛批「新北市長侯友宜在搞甚麼，連一個公園都保不住」。

對此新北市長侯友宜受訪表示，這件事全權交給捷運局處理，尊重捷運局做法。

李政安說明，LG11段原路線下方有捷運板南線車站體，貿然施工恐影響安全，才會將站體改至金城公園，需徵收的用地也較少，是較理想的方案，變更路線後已召開多場地方說明會，向居民說明變更原因。

李政安指出，所有老樹都會按照規定移植，工程是在土城國小操場一側，不影響學生上課，至於噪音問題，將比照環狀線設置雙弧形的隔音牆，將震動減到最低，列車經過時不會影響到學童。

(中時 )