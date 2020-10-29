為持續對外擴充國際資源回收合作夥伴，延續我國與新南向國家交流活動，環保署29日舉辦「從資源回收邁向資源循環」國際交流實務推動系列活動，邀請印尼、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭、南非、西班牙、瑞典及丹麥駐臺辦事處等超過20人以上參加，分享交流及推廣臺灣資源回收的技術及經驗，共同實踐環境永續的理念。

環保署說，由於臺灣缺乏天然能源，加上地狹人稠，垃圾掩埋場地難尋，垃圾處理一直是不易解決的問題，環保署發展資源回收系統，從民國86年開始推動「資源回收四合一計畫」，造就現在一年數百億的商機，創造上萬個就業機會。多年的推動下，臺灣以基金收費補貼建構資源回收處理體系的成功經驗，不僅成為國際媒體關注的焦點，更讓臺灣的資源回收成果在世界名列前茅。

環保署指出，廢棄物對臺灣來說都是放錯位置的資源，因為臺灣有良好的資源回收產業，可以翻轉廢棄物的循環模式，開啟另一片與眾不同的天空，例如過去臺灣把廢玻璃拿來鋪路那是資源化，但現在我們看到新創公司把廢玻璃變成藝術，那更是加值化。

環保署表示，這次的活動，讓臺灣可以跟更多的國際友人分享交流自己的技術及他們的經驗，也是用實際行動踐行聯合國永續發展目標17的精神，建立多元夥伴關係。更重要的是，我們很願意把臺灣這樣優越的資源再生技術持續推廣出去，讓全世界有需要的國家都知道「Taiwan can help」。在持續推動的區域合作工作上，期望未來建立更多的合作計畫與商務關係，展現豐富的成果。

(工商 )