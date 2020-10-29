百年老店上海商銀與全台最大電商PChome網路家庭攜手合作，10月成功將台灣Pay首度導入電商平台，並同時支援桌機版與APP版消費，讓消費者線上支付選項更完整，且付款流程更便捷，受至「掃碼」愛用者的關注，更趕上雙11購物節熱檔商機。

上海商銀表示，該行106年9月成為首波上線、也是首家參與台灣Pay共同支付標準的民營銀行後，致力台灣Pay支付場域的開發，除陸續與多家知名連鎖品牌，如怡客咖啡、一之鄉蛋糕、名留美髮集團、茶湯會等業者合作推動台灣Pay使用外，也將台灣Pay的觸角延伸到各地知名夜市、美食廣場、商圈、傳統市場、停車場等。

上海商銀指出，繼去年與遊戲平台龍頭業者智冠科技攜手，將台灣Pay導入年輕世代最愛的數位遊戲，減少遊戲中斷的痛點，今年與全台最大電商集團PChome結盟導入台灣Pay，PChome成為台灣Pay首度進駐的電商平台。

PChome是全台首屈一指的網購平台，自創立以來所推出的各項服務都創業界之先，深獲消費者肯定，目前共擁有1,200萬左右的會員人數，其中35歲以下的年輕族群約佔五成。這次上海商銀與PChome策略聯盟，打造更完美的購物體驗，全力搶攻新世代消費商機。

上海商銀強調，近年來全力投入行動支付業務，除發展台灣Pay的應用場域，也積極參與財金公司與八大公股行庫共同規劃舉辦的「109年度台灣Pay主題式行銷活動」，深耕市場並回饋客戶。第三季與茶湯會合作推出的回饋活動反應熱烈，這次與PChome的合作，配合雙11購物節的台灣Pay上線慶，預期成為本季最夯話題。期藉由這次異業結盟，提供消費者更優質的數位金融服務，並吸引更多的年輕客群一起支持台灣Pay。

PChome台灣Pay上線慶活動為11月1日至12月31日，提供3,467個名額給搶先登記成功的會員，於PChome 24h購物網站或PChome 24h購物APP，全額使用台灣Pay（限金融卡／帳戶）完成付款，即可獲享「消費金額20％的P幣回饋」，每一會員最高可獲600P幣回饋。

(工商 )