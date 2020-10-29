特殊色口罩熱潮不減！萊爾富表示，上周六開賣「萊潔炫彩口罩系列」首款外耳繩的「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，限量2萬盒在10分鐘內快速完售，瞄準民眾需求，將於10/31上午10:00在門市Life-ET機台，再推出同系列「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩預購，全台限量2萬盒，每盒50入，售價399元，一人限購一盒。

萊爾富指出，該款「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩跟上周開賣的「牛仔玫瑰粉」一樣，主打使用外耳繩設計，即耳繩改成由外向內拉，可提升舒適度，也降低耳朵的壓力；色系方面，以深光藍色搭配著牛仔紋理，調配出少見的藍光暈感牛仔紋，對丹寧控愛好者來說，是一款辨識度極高的時尚穿搭配件。

萊爾富說，今年以來為響應防疫新生活運動，持續導入不同色系的炫彩醫療口罩，為民眾防疫新生活增添色彩，與萊禮生醫合作的萊潔炫彩口罩系列，標榜是目前台灣唯一通過3E過濾標準：BFE 細菌過濾99%以上、VFE 病毒過濾99%以上、PFE 微粒過濾95%以上，且在一萬等級無菌室生產。

針對口罩預購流程，萊爾富表示，民眾可到門市Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」後手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，11/21後再回原購買門市取貨即可。10/31上午10：00在萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）預購，一人限購一盒，售完為止，不能代購。

(工商 )