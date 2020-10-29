《商情》黃金亞洲電子盤上揚 14:492020/10/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因歐洲疫情再傳爆發，且法國與德國宣布實施全國性封鎖措施，引起市場擔心全球經濟受到拖累，提高黃金避險需求，令金價上揚，不過因投資者仍在觀察各國央行動態，因此買盤偏向保守，而限制漲幅；截至台北時間下午2點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲2.9美元，報每盎司1882.1美元。 12月白銀上漲0.116美元，報每盎司23.475美元。 1月白金下跌3.4美元，報每盎司871.6美元。 12月鈀金上漲23美元，報每盎司2273.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》美股染「疫」 台股驚摔月季線 14:322020/10/29 財經 《熱門族群》或有轉單契機 景碩強彈、南電震盪 10:172020/10/29 財經 《盤中解析》美國隊長心慌慌 台股大跌逾210點後回神 11:082020/10/29 財經 「股票造市者制度」預計明年6月30日上路 股票造市業者 證交所有獎 04:102020/10/29 證券．權證 《商情》賣盤打壓 紐約棉花跌至一周低點 10:342020/10/29 財經 1分鐘讀財經》禍不單行！欣興遭降評、工廠大火 供應鏈驚恐 08:122020/10/29 財經 AMD財報報喜 12檔概念股逆勢上揚 04:102020/10/29 證券．權證 鎳價飆破1.6萬美元 燁聯、唐榮11月盤價漲聲響 04:102020/10/29 證券．權證 《商情》紓困方案無望 紐約期金跌至1個月低點 10:172020/10/29 財經 美股3天屠殺1800點 台股開盤重挫200點 摔破季線 09:022020/10/29 財經 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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