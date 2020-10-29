因歐洲疫情再傳爆發，且法國與德國宣布實施全國性封鎖措施，引起市場擔心全球經濟受到拖累，提高黃金避險需求，令金價上揚，不過因投資者仍在觀察各國央行動態，因此買盤偏向保守，而限制漲幅；截至台北時間下午2點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲2.9美元，報每盎司1882.1美元。

12月白銀上漲0.116美元，報每盎司23.475美元。

1月白金下跌3.4美元，報每盎司871.6美元。

12月鈀金上漲23美元，報每盎司2273.6美元。(商品行情網)

(時報資訊)