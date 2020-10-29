元大S&P原油正2 ETF（00672L）11月13日將正式下市，12日為集中交易市場最後上市交易日，元大投信提醒，投資人剩餘可交易時間極為有限，近期原油進入傳統淡季，且新冠肺炎疫情再次升溫，再加上美國總統大選結果難料，原油後市不確定性極高，建議投資人應特別留意相關交易風險。

元大投信表示，元大原油正2已於12日接獲證交所同意，將於11月13日正式下市，11月12日為該基金在集中市場的最後交易日，剩餘交易日有限。

而近期原油行情走跌，許多投資人仍持續買進元大原油正2想要搶賺可能的反彈漲幅，但元大投信提醒投資人，傳統9月底到12月中為原油淡季，依據Bloomberg統計資料，自1995年至2019年歷史資料顯示，這段期間元大原油正2追蹤的標普高盛原油ER指數下跌機率為52％，平均跌幅為4.84％，投資人應多加注意。

除此之外，近期新冠肺炎疫情出現升溫跡象，美國每日確診人數不斷升高，法國也在考慮是否重啟封城，若秋冬新冠肺炎疫情再度延燒，影響原油需求，原油期貨不排除重演第一季崩跌的可能，更何況近期美國總統大選亦進入白熱化競爭，全球金融市場後勢不確定性極高，投資人應特別留意相關交易風險。

元大投信也特別指出，近期元大原油正2仍有溢價情形發生，若投資人要在最後可交易日期間交易，務必注意盤中基金折溢價狀況。

此外，依照元大原油正2期貨信託契約規定，信託契約終止前的一個月基金的投資部位是不受最低須持有指數成分的原油期貨契約100％及曝險部位200％的限制，因此元大投信將在基金清算基準日（即11月24日）之前，陸續處分元大原油正2基金庫存部位，直至部位全部出清完畢，由於部位出清也會影響基金報酬表現，提醒投資人應特別注意元大投信後續相關重訊與公告。

(工商 )