英國《金融時報》報導，在監管機關質疑蘋果與谷歌之間的關係時，蘋果已經悄悄加快自行開發iPhone搜索技術的步伐。

谷歌每年支付蘋果數十億美元，讓iPhone手機裡的Safari瀏覽器將Google設定為默認的搜索引擎。不過，蘋果已經開始透過最新的軟體更新，讓iPhone手機引進自家開發的搜索技術。

使用最新版iOS 14作業系統的iPhone用戶，在搜尋列中輸入查詢字詞時，蘋果現在將顯示自己的搜索結果，而非Google的搜索結果。此外，蘋果的搜索技術還將顯示自動完成形式的建議，突顯出該技術如何從用戶最常用的查詢中學習。但目前可能只有很少人注意到這個變化。

美國司法部上周就谷歌與蘋果之間的這項交易提起訴訟，並引用「公開估算」指出，谷歌每年向蘋果支付80億～120億美元，以成為蘋果產品的默認搜索引擎。

《金融時報》報導，美國司法部此舉，加大了蘋果自行開發搜索技術的急迫性。近年來，蘋果已經聘僱許多搜索技術專家，在2018年4月更延攬了谷歌的搜索部門主管John Giannandrea，此外，蘋果也一直頻繁地發布招聘搜索工程師的求才廣告。《金融時報》表示，蘋果對此消息表示不予置評。

(時報資訊)