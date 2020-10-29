高雄巿長陳其邁提出「表參道計畫」，要以高雄車站為核心，針對周遭8大商圈轉型營造，巿議員曾俊傑29日質詢認為，火車站是高雄市的門面，但目前看不出周遭景象有什麼大轉變，「高雄表參道」不要只是口號。

高雄巿區鐵路地下化已經2年，曾俊傑29日質詢時要求，工務局要掌握民族陸橋機車道、中博高架道拆除進度與交通疏導；他指出市府提出「高雄表參道計畫」，相關單位應該要落實，讓火車站周遭8大商圈得以繁榮再現。

陳其邁在本會期議會開議施政報告時，就產業轉型提出「表參道計畫」，以高雄車站為核心，針對城中及美麗島兩大區塊周遭，包括大連、後驛、長明、三鳳中街、六合夜巿、南華、中央公園及新堀江等8大商圈轉型營造。

高市府都發局長楊欽富表示，「高雄表參道計畫」已由副市長擔任召集人，相關單位將組成專案，先從都更策略做起。曾俊傑強調，火車站是高雄的門面，不要淪為口號喊一喊，而是讓計畫成真，周遭景觀也一併改造。

工務局長蘇志勳答詢時說，高雄車站新站工程現在是交通部鐵道局負責，預定114年完工，民族陸橋機車道今年底前可拆除完成；中博高架橋也是鐵道局負責，等站西路今年底完工，交通疏導評估無虞後，市府才會同意拆除。

(中時 )