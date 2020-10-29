又發現一架「違法直升機」！南投地檢署檢察官10月29日指揮南投警分局和交通部民用航空局人員，持搜索票前往台中市西區、南區、外埔區等地執行搜索，在台中市外埔區某廠房，扣得「陳嫌」所有「R22」直升機1部，並傳喚陳嫌到案。

近期違法飛行事件引發各界關注，南投地檢組成專案小組嚴密檢視違法飛行相關事證，發現轄區內除上周查扣「廖董」的直升機；另有陳嫌疑也持有R22直升機，違法在南投上空飛行，經向法院聲請搜索票獲准，於今日前往「陳嫌」位於台中市住處、承租的外埔區廠房執行搜索，扣得直昇機1部、油桶等物，並根據直升機上的GPS定位系統，查證相關飛航紀錄。

投檢於今年10月初掌握轄區內直升機違法飛行情資，召集相關單位組成專案小組，先於10月23日在南投名間鄉查獲當地民眾稱廖董的廖嫌所有的Robison R22 Beta II型2人座直昇機、尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直升機各1部及經拆解無動力的R22型直升機座艙等物。29日再查扣1部疑陳嫌所擁有的Robison R22 Beta II型直升機。

投檢為維護民眾安全，將持續地毯式清查曾在轄區違法飛行的航空器，也呼籲如曾使用未經檢驗合格的航空器在南投縣境飛行的民眾，儘速向專案小組自首。

(中時 )