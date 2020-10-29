方姓女保險業務員，除了銷售台灣的壽險外，也兼賣大陸陽光人壽公司的商品，2013年與蕭姓投保人簽約，購買「富貴年年年金保險」，方則幫忙在中國銀行開戶，支付首年保險費人民幣1萬元，方從中賺取台幣2500元，士林地檢署偵結，方所為違反保險法中為外國保險業招攬保險業務罪，處分緩起訴，為期1年，並向公庫支付1萬元。

方女在2013年12月10日，向蕭姓投保人推銷大陸陽光人壽保險公司的儲蓄險獲利高，蕭同意以每年人民幣1萬元，購買「富貴年年年金保險」以及附加的「財富帳戶年金保險」，為期10年。並授權方女幫忙在大陸開立銀行帳戶，寄送申請文件到大陸陽光人壽完成投保。

起訴指出，依保險法規定，不得為外國保險業代理、經紀或招攬保險業務，方女被調查局移送法辦後，經歷司法偵查程序後應有所警惕，衡量犯罪行為危害非鉅，處分緩起訴，並向公庫支付1萬元。

(中時 )