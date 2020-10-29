新北市立黃金博物館礦山藝術季系列活動第二波熱潮來襲！地景藝術創作於29日開幕，在身聲劇團與社區居民熱情的演出中開幕，開幕活動的特色伴手禮酥餃，也成為全場注目的焦點，來參與的居民無不驚艷，久違的兒時美味居然在礦山藝術季重現。

黃金博物館指出，在地居民們皆興奮地和與會貴賓分享酥餃的回憶，昔日逢年過節婆婆媽媽們便會齊聚在廟埕包酥餃，孩子們總是圍繞在旁，只為等待第一手的美味，以阿嬤的手路菜，象徵著礦山獻給大家的心意，也讓開幕式活絡溫馨。

藝術家陳昱榮《礦聲憶韻》，作品蒐集了在地的聲音設置在防空洞中，聲音在洞裡產生特殊的聲響。（吳康瑋攝）

藝術季開幕活動伴手禮是由在地阿嬤們親手做的酥餃，是昔日礦山逢年過節會和親友們分享的點心，象徵礦山和與會貴賓們分享的心意。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

黃金博物館說，這次展出的6件地景藝術作品，在知名藝術家林舜龍及王文志等專家學者組成的評審團，由43件作品經過審慎討論評選而出6位優秀青年藝術家，由林辰勳、陳昱榮、Studio Shikai、王國仁、黃仲辰及初樸建築師事務所等，結合金瓜石特殊的自然地景與礦業紋理，駐地進行地景藝術的創作，作品相當精彩可期。

新北文化局專委王錦華表示，水金九地區是臺灣唯一的金銅礦業遺址，特殊的自然地景與百年礦業遺產，每年吸引數百萬遊客造訪。新北市百年來首次在礦山用文化資產結合地景藝術，推出「礦山藝術季系列活動」，也希望透過藝術開啟和社區對話，共同攜手推動黃金山城礦業文化，帶動地方創生，實踐用新美學翻轉黃金山城，打造新北5大美學廊帶的目標。

黃金博物館長謝文祥表示，礦山藝術季歷經五個月的籌備，其實呈現的不只有這6件地景藝術作品，像金黃飽滿的酥餃一樣，飽含著我們礦山居民的心意，從作品徵件設置的討論、徵件及宣傳影片、開場演出、在地特色伴手禮─酥餃的準備，還有瓜山國小小朋友們協助主視覺的設計、現場活動的指引等等，都可以看到礦山文化的底蘊與藝術的能量。

謝文祥歡迎有興趣的民眾，即日起都可以到水金九地區，早上逛藝術、下午賞表演、晚上看電影，更多活動資訊歡迎上黃金博物館官網查詢。

(中時 )