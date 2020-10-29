因應金融科技發展趨勢，證交所積極推動證券商線上金融服務，近年來證券電子式下單占比大幅成長，今年9月電子下單成交筆數及成交金額占市場比率已分別達到74％及71％，成功達成2016年主管機關「金融科技發展策略白皮書」設定的證券電子式下單7成目標，也寫下台灣資本市場數位化的重要里程碑。

為鼓勵證券商推廣電子式下單，證交所舉辦「證券商提升電子式下單比重競賽」，並預計於10月30日「證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」進行頒獎，以表揚優異證券商對提升證券市場電子式下單比重的貢獻。

除了進行頒獎，證交所將透過宣導會向證券商說明「股票造市者制度」及「建立證券商資通安全分級防護標準」，協助業者瞭解證交所重大業務規劃及推動進程，最後則進行意見交流，聽取證券商建言以利雙方溝通瞭解。

證交所表示，證券商是證券市場發展重要核心，也是證交所堅實的合作伙伴，希望藉由本次舉辦的業務宣導會，為證券市場數位發展共同打拚努力。

(工商 )