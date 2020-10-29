氣動元件大廠亞德客-KY 29日公布自結第三季EPS高達8.16元，前三季EPS攀升至17.27元，雙雙改寫同期新高。

亞德客29日下午參加瑞士信貸證券線上法說會前公布自結第三季及前三季財報，今年5G基地台及自動化設備相關等產業對氣動元件需求殷切，第三季合併營收不論以人民幣或新台幣計價都創同期新高，第三季合併人民幣計價為12.26億元，營業毛利近6.24億元，營業利益4.01億元、稅前淨利4.63億元、本期淨利3.62億元。折合新台幣計價，第三季合併營收攀升至32.26億元，營業毛利26.55億元，毛利率回升至50.85％，營業利益17.07億元，稅前淨利19.73億元、本期淨利為15.43億元，EPS從去年同期2.32元倍數增加至8.16元。

亞德客前三季以人民幣計價，合併營收高達32.26億元、營業毛利15.87億元、營業利益近9.98億元、稅前淨利10.12億元、本期淨利7.69億元。折合新台幣，前三季合併營收137.13億元，營業毛利67.43億元、營業利益42.37億元、稅前淨利42.96億元、本期淨利32.64億元，EPS從去年同期10.04元增加至17.27元。

(工商 )