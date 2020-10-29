美國總統選舉進入倒數階段，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）團隊顧問於美東時間28日表示，若拜登勝出，在決定如何處理美國對中國關稅之前，他將先立即和美國的主要盟國協商，爭取「集體影響力」，以強化制衡中國的能力。

路透報導，拜登幕僚、歐巴馬政府時期的高級外交政策官員Jeffrey Prescott指出，拜登的基本立場是避免重覆美國總統川普的錯誤，對歐洲及加拿大產品加徵關稅，引發美國重要夥伴國家不滿。

Jeffrey Prescott表示，川普政府失敗的地方是一直單打獨鬥，讓中國有逃生機會。在確切了解以前，拜登不會過早鎖定在任何立場上，但和盟友的協商將是其中的核心部分，而且有需要馬上進行，以確定可以共同對中國施加影響的領域。

Jeffrey Prescott又指，美國的盟友已被川普疏遠與冒犯，使美方面對中國時失去應有的力量。

另一顧問、曾於歐巴馬政府擔任白宮和國防部顧問的Brian McKeon也指出，可以首先停止對歐洲與加拿大徵稅，然後與他們共同協商貿易問題。

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