許多人提到「油紙傘」就會聯想到客家文化。在彰化縣鹿港鎮有一位李健成師傅，製作小紙傘經驗超過半世紀，小到放在飲料杯上裝飾觀賞用的小紙傘、大到課程彩繪用的紙傘都難不倒他！位於彰化永靖鄉的成美文化園正在舉辦「冬藝季」，有感於傳統技藝逐漸凋零，園方特別舉辦親子手繪紙傘體驗，希望保留這項傳統技藝，讓來訪的旅客體驗DIY樂趣。

成美文化園占地3.5公頃，分為幸福大廳、和園、成美公堂3個區塊：入口處的幸福大廳是舉辦DIY活動、下午茶的休憩場域；和園則有精緻的庭園造景，包括「枯山水庭」、「白砂青松庭」、「池庭」、「瀑布」、「天然畫框」等5大看點，景觀貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被網友譽為「台版兼六園」；成美公堂為頂新魏家祖厝，被彰化縣政府登錄為歷史建築，共有44間展示空間，每個展間均有不同主題。

冬藝季油紙傘裝置藝術，連知名部落客77都來踩點。成美文化園提供。

全力推動成美公堂修復工程的魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充，為了保存文化資產，找來多位國寶級古法建築師傅與工藝大師，讓這座百年古厝原貌再現，落成後他也要求成美文化園扮演文化傳承角色，園方為此舉辦各類傳統技藝展覽與研習活動。

以小紙傘為例，全盛時期每天可以產出1000把，但在市場需求量萎縮及大量塑膠製品取代下，也逐漸沒落。此次冬藝季的親子手繪紙傘，就是由鹿港有著53年製傘經驗的手工藝資深匠師李健成師傅所製；園方表示，這些小紙傘都需經過李健成師傅固定傘釘、黏傘骨、固定傘尾木料等9道工序才能製成。希望讓民眾透過體驗活動，認識並欣賞傳統技藝。

成美文化園鄰近76快速道路，台中、南投的遊客往返只需30分鐘，園區附設免費停車場，另提供輪椅，旅遊環境友善，贊助購買當地小農盆栽200元即可入園參觀。另外，目前正在舉辦的「親子手繪紙傘」課程每人體驗價300元，2人同行優惠價為500元，活動於每週六、日早上9點到下午3點辦理，民眾在今年底前可使用振興3倍券、藝Fun券報名。

(中時新聞網)