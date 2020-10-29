大家小時都到過遊樂園，裡面的「旋轉木馬」因為速度慢、安全性高，是老少咸宜的必玩設施，即使長大再到遊樂園一遊，也會騎上去回味一番。就有一名男網友上網PO了一張照片，原來他在遊樂園看到一名年輕正妹騎旋轉木馬這一幕，當下被這個美麗畫面吸引，忍不住就拍下來：「怎麼看她玩旋轉木馬連我都這麼嗨，害我小鹿亂撞！」

「珈珈」常在IG曬生活美照。（圖／翻攝自當事人IG）

「珈珈」常在IG曬生活美照。（圖／翻攝自當事人IG）

照片中可見，這名長相清秀、五官標緻的「旋轉木馬女孩」，身材纖細，留有一頭長髮，原PO發現她時，穿著一件短及肚擠的上衣，搭配一件黑色熱褲，坐在旋轉木馬上，一雙白皙長腿看來更加細長，儼然是一副「公主騎馬」的美景，任何男人看到都心動，照片PO出馬上有網友驚喊：「如果可以雙乘，好想坐在她後面喔！」。

「珈珈」常在IG曬生活美照。（圖／翻攝自當事人IG）

「珈珈」常在IG曬生活美照。（圖／翻攝自當事人IG）

原來這名正妹叫「珈珈」，常在IG曬生活美照，屬於清新氣質美女，照片中常會露出小蠻腰與性感香肩，原PO說：「常去坐旋轉木馬有福利，我真的信了，那天看到她，心情不自覺就變得好好」。

(中時新聞網)