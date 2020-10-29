新竹市美術館即日起推出年度壓軸大展「新竹擺態－Hsinchu Pose」，邀請日本影像藝術家近藤悟及在地藝術家林欣怡，分別從視覺、聽覺、觸覺等多重感官出發探索，並集結68組職人影像及多人訪談，帶大家一窺新竹職人的各種姿態。

市長林智堅表示，不同職人都在各自位置上成為城市推進的關鍵力量，希望藉由策展人的捕捉，讓每1位在城市中努力的大家，都能在鏡頭下呈現最美好的姿態，被更多朋友看見。

新竹市美術館即日起推出年度壓軸大展「新竹擺態－Hsinchu Pose」，帶大家一窺新竹職人的各種姿態。（陳育賢攝）

文化局指出，為了讓新竹人說自己的故事，文化局特別邀請日籍影像藝術家近藤悟執行了新竹百工圖創作計畫，從6月起就進駐新竹、拍攝68位新竹不同樣態的職人，並與大家聊聊自己選擇的職業原因與想法。

參與的職人包括國寶級燈籠工藝師傅、米粉業者、消防員、志工、街頭藝人、電競選手、紋身師傅等，讓觀展者看盡屬於新竹的職人百態。

例如國家太空中心福爾摩沙3號星系計畫主持人方振洲說，他宛如是宇宙的「二郎神」，在太空裡面行俠仗義；新竹絕無僅有的水潤餅老闆楊水龍，則是從15歲起就跟隨父親學習製作水潤餅，他用兩個字形容自己的職業就是「實在」。

文化局表示，策展中另有在地藝術家、交大應用藝術研究所副教授林欣怡，歷經多時訪談，收集到閩南人、客家人、原住民等不同族群的聲線口述，呈現出新竹市山、海、平地3路線居民的生活樣貌。民眾只要以以手心觸摸作品黑色區塊的感溫文字，就可以看到該幅照片的名稱，另外將磁鐵移至作品上、耳朵靠近後，就能找到故事聆聽。

「新竹擺態－Hsinchu Pose」即日起展出至明年1月22日，為了讓展出與觀眾有多層次的互動，展覽結合微型書展，並將舉辦多項推廣活動，詳情請上「新竹市美術館」粉絲專頁查詢。

(中時 )