知名網紅吳夢夢，因為和男粉絲合拍「動作片」引發爭議，更遭對方妻子控告侵害配偶權，求償40萬元，對此吳夢夢表示強調：「他自稱單身，我真的不知情」，未料如今正宮疑涉入「仙人跳」疑雲，這讓正宮閨蜜跳出來澄清今年拿到性愛影片後才提告。

吳夢夢和娃娃表示2年前拍素人3P片時，找來一名男粉絲一起拍片，當時男粉絲透露感情狀態處於離婚，因此才放心拍攝此片，沒想到事後卻被一名女子控告侵害配偶權，要求2人連帶賠償40萬元，不禁直呼：「挨告真的很莫名其妙」，此外更提供與男粉絲對話紀錄自清，強調真的不知道對方當時是有婚姻狀態。

根據《ETtoday新聞雲》報導，正宮閨蜜看不下去好姐妹被指是「仙人跳」，但礙於正宮個性低調不願出面澄清，因此才跳出來駁斥子虛烏有的傳言，並強調閨蜜沒有詐欺也沒有仙人跳，反倒是整起事件的受害者，至於提告的部分，除了吳夢夢和另一名女優娃娃之外，也有向老公以及老公前女友提告。

此外閨蜜也透露正宮慘況，多年前懷孕生產罹患妊娠高血壓，緊接著內分泌及心血管疾病日趨嚴重，導致血管浮出形成網狀青斑，不僅長達5年無法工作，還遭老公拋棄，目前夫妻倆已分居多年。

(中時新聞網)