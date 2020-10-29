三貴城大橋至光正橋兩岸水域環境改善後模擬圖。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市北屯區大坑溪流域環境營造計畫範圍涵蓋大坑溪流域，自逢甲橋連通至上游雙連橋的河道，長度約6.23公里。當地農林地佔95％，居民多以務農為生，但是水源擷取卻是當地最頭痛的問題，因此台中市政府連結新社白冷圳節餘水，將大坑及新社水資源與水域環境結合，滋潤大坑水源。

水利局表示，此計畫自2018年12月25日簽約執行，召開3次地方說明會及8次地方訪談，融合當地居民、農民、里長及民代的意見，多方溝通及協調，逐步規劃，結合在地觀光文化及生態環境，融入大坑溪流域環境營造，已於今年9月底完成規劃。

水利局進一步指出，此計畫效益可為大坑溪流域帶來0.3cms（相當於每日2萬5,920噸的水量），在6.23公里流域範圍內配合多達12座的多功能調節池，有效保留水資源，且可充裕的供給大坑溪兩岸118.38公頃的灌溉面積。

加上逢甲橋至光西吊橋兩岸、三貴城大橋至光正橋兩岸水域及農村環境營造，結合周邊步道觀光旅遊、在地農村及咖啡嘉年華等，提供在地更多遊憩的選擇及空間，提升大坑文化特色及觀光性。

水利局指出，此計畫目前正向中央爭取經費，感謝在地市議員及立法委員的關心與支持。

(中時 )